Падение в котлован на Суворова: прокуратура подвела итоги проверки

15.03.2024 | 15:21

В Пензе подвели итоги проверки, организованной по факту падения 35-летнего мужчины в котлован на пешеходной дорожке у дома № 192а на улице Суворова. ЧП случилось ночью 23 февраля.

Пострадавшего пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, после чего его госпитализировали с травмами.

Прокуратура выявила нарушения жилищно-коммунального законодательства.

Как выяснилось, с 21 февраля на участке велись аварийные работы на сетях холодного водоснабжения, место разрытия было огорожено.

По закону ресурсники должны были завершить ремонт трубы в течение 12 часов, однако сроки оказались нарушены. Около 2:00 23-го числа в заполненный водой котлован упал проходивший по улице мужчина. В тот же день работы закончились и яму засыпали щебнем.

«Прокурор Ленинского района г. Пензы 13 марта возбудил в отношении начальника участка по ремонту сетей водопровода дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Руководителю организации внесли представление.

«Кроме того, на контроле прокуратуры района находится проведение следственным органом процессуальной проверки по факту падения человека в котлован», - добавила Светлана Артамонова.