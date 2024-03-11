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Из жизни

В Заводском районе в квартире едва не провалился пол

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В одной из квартир в Заводском районе едва не провалился пол. Житель дома, расположенного на улице Циолковского/Германа Титова, обратился за помощью в прокуратуру.

Специалисты обследовали пол кухни с выходом в техподполье и пришли к выводу, что из-за проведенных кем-то земляных работ разрушены несущие конструктивные элементы дома: демонтированы опоры деревянных перерубов, на которых держится основание пола, сами перерубы находятся в неудовлетворительном состоянии.

В Заводском районе в квартире едва не провалился пол

Хозяин квартиры пояснил, что не раз сообщал в управляющую компанию об угрозе обрушения дома, но его жалобы игнорировались. После этого он и заявил в прокуратуру о ненадлежащем содержании организацией общего имущества.

В Заводском районе в квартире едва не провалился пол

После проверки в адрес компании было внесено представление.

«Управляющая организация провела работы по засыпке подполья и укреплению несущих конструкций многоквартирного дома. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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