В Заводском районе в квартире едва не провалился пол

11.03.2024 | 10:43

В одной из квартир в Заводском районе едва не провалился пол. Житель дома, расположенного на улице Циолковского/Германа Титова, обратился за помощью в прокуратуру.

Специалисты обследовали пол кухни с выходом в техподполье и пришли к выводу, что из-за проведенных кем-то земляных работ разрушены несущие конструктивные элементы дома: демонтированы опоры деревянных перерубов, на которых держится основание пола, сами перерубы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Хозяин квартиры пояснил, что не раз сообщал в управляющую компанию об угрозе обрушения дома, но его жалобы игнорировались. После этого он и заявил в прокуратуру о ненадлежащем содержании организацией общего имущества.

После проверки в адрес компании было внесено представление.

«Управляющая организация провела работы по засыпке подполья и укреплению несущих конструкций многоквартирного дома. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.