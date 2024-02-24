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Из жизни

В Пензенской области шофер фуры напрасно просил коллег о помощи

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В Пензенской области сотрудники ГИБДД вновь помогли водителям, попавшим в беду.

Вечером четверга, 22 февраля, в дежурную часть ОМВД России по Бессоновскому району поступило сообщение: на 604-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов замерзает водитель большегрузного автомобиля.

Прибыв на место, полицейские увидели грузовой Renault. Шофер рассказал, что машина стала резко замедлять движение, а затем остановилась посреди трассы и не заводится уже больше четырех часов.

Дальнобойщик пытался остановить проезжающие мимо грузовые автомобили, чтобы подзарядить аккумулятор, но никто не спешил прийти на помощь. Шофер попробовал устранить поломку самостоятельно, но ничего не вышло. Выбившись из сил, он позвонил в экстренную службу.

Инспекторы остановили проезжавшую мимо фуру и подсоединили аккумулятор, но двигатель грузовика так и не заработал. Тогда совместными усилиями заменили топливный фильтр. Поломка была устранена, и шофер продолжил свой путь.

А в пятницу, 23 февраля, экипаж ДПС вечером заметил на 651-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» автомобиль Kia с включенной аварийной сигнализацией. Стоявшая рядом девушка сообщила, что у машины пробито колесо, а у нее нет ни домкрата, ни инструментов.

В Пензенской области шофер фуры напрасно просил коллег о помощи

Автоинспекторы помогли девушке, и она отправилась дальше.

«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02, 102. Вам обязательно помогут», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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