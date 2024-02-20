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Из жизни

В центре Пензы снегоуборщик едва не сбил пешехода на тротуаре

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Пензенец Александр хочет, чтобы наказали тракториста, который во время уборки снега на улице Кирова едва не сбил его жену.

О происшествии горожанин рассказал на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

По словам мужчины, все случилось 15 февраля рядом с Фонтанной площадью. Он и супруга шли по тротуару, когда на проезжей части убирали снег.

«Во встречном потоке машин ехал трактор «Беларусь». Неожиданно он свернул с дороги и, не сбавляя скорости, поехал по пешеходному тротуару», - рассказал Александр.

Мужчина отметил, что по обеим сторонам тротуара навален снег, дорога заужена, отойти в сторону невозможно.

«Жена закричала, и лишь чудом трактор ее не задел. Я как мог ее успокоил (ей 64 года, и у нее проблемы с ногами) и побежал за трактором. Догнал его у подвесного моста. Спросил, почему он совершает такие маневры и ездит с высокой скоростью. Тракторист сказал, что ничего особенного не произошло и он может так ездить», - написал Александр.

Пензенец запомнил номер трактора, сообщил об инциденте в Госавтоинспекцию, а также диспетчеру МБУ «Пензавтодор».

16-го числа мужчина вновь позвонил в «Пензавтодор» и спросил, приняты ли меры, однако никто ему ответить не смог.

На обращение мужчины отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«С сотрудником проведена беседа о недопущении впредь подобных ситуаций. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», - сообщил он Александру.

Ответ вызвал у горожанина недоумение.

«Неадекватный водитель нарушает в центре города ПДД, а с ним проводят беседу? Вы это серьезно? Прошу указать фамилию водителя и написать конкретно, как он наказан», - написал пензенец.

Однако представитель управления отказался предоставлять Александру фамилию тракториста, сославшись на статью закона о конфиденциальности персональных данных.

«Как мы писали ранее, с сотрудником проведена беседа о соблюдении технологии проведения работ на пешеходных территорий и недопущении впредь подобных ситуаций», - повторил свой ответ представитель управления ЖКХ.

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Источник — фото Александра Талашманова
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