На недостроенной дороге под Спасском разорвало трактор

19.02.2024 | 11:07

В Спасском районе с местного жителя, попавшего в ДТП, взыскали стоимость ремонта трактора, в который он врезался.

25 марта прошлого года мужчина, лишенный прав, выехал из Спасска в свое село. Чтобы избежать встречи с инспекторами ДПС, он отправился не по трассе М-5, а по строящейся дороге, где столкнулся со спецтехникой.

В результате ДТП трактор разорвало на две части.

ООО «Строительно-монтажное управление № 1» обратилось в суд с требованием взыскать с виновника аварии сумму нанесенного ущерба.

Сельчанин переложил вину на тракториста, который якобы разворачивался на проезжей части и не уступил ему дорогу. При этом ответчик не учел, что сам двигался по объекту, официально не считающемуся дорогой и для езды не предназначенному.

В итоге было решено взыскать с горе-водителя стоимость восстановительного ремонта трактора - 130 058 рублей, сообщили в Спасском районном суде.