На недостроенной дороге под Спасском разорвало трактор

В Спасском районе с местного жителя, попавшего в ДТП, взыскали стоимость ремонта трактора, в который он врезался.
25 марта прошлого года мужчина, лишенный прав, выехал из Спасска в свое село. Чтобы избежать встречи с инспекторами ДПС, он отправился не по трассе М-5, а по строящейся дороге, где столкнулся со спецтехникой.
В результате ДТП трактор разорвало на две части.
ООО «Строительно-монтажное управление № 1» обратилось в суд с требованием взыскать с виновника аварии сумму нанесенного ущерба.
Сельчанин переложил вину на тракториста, который якобы разворачивался на проезжей части и не уступил ему дорогу. При этом ответчик не учел, что сам двигался по объекту, официально не считающемуся дорогой и для езды не предназначенному.
В итоге было решено взыскать с горе-водителя стоимость восстановительного ремонта трактора - 130 058 рублей, сообщили в Спасском районном суде.
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