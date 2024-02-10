В центре Пензы машина едва не задавила человека на переходе

10.02.2024 | 10:56

В историческом центре Пензы, на перекрестке улиц Володарского и Кураева, молодого человека едва не покалечил автомобиль.

На кадрах с видеорегистратора видно, что машина движется вниз во второй полосе проезжей части на Володарского и приближается к перекрестку. На светофоре - желтый мигающий сигнал. Автомобиль справа, на первой полосе, притормаживает, а машина, откуда ведется запись, скорость не сбавляет.

Справа наперерез движению выбегает молодой человек в накинутом на голову капюшоне и едва не попадает под колеса. Парень спотыкается, подскакивает и касается рукой капота автомобиля, а затем продолжает быстрым шагом переходить дорогу.

«Чуть не сошлись два волшебника. Один проворонил, что машина справа остановилась, второй в капюшоне ломится», - прокомментировал один из подписчиков.

«Там еще машины притормаживают для поворота направо. И пешехода на регистраторе не видно было», - заступился за водителя другой.

«Водитель обязан сбрасывать скорость перед пешеходным переходом и, только убедившись, что пешеходов нет, двигаться дальше», - объяснили ему.

Также участники обсуждения не одобрили и поведение пешехода.

«Капюшоны и дебильники в ушах - залог переломанных конечностей», - резюмировал один из них.