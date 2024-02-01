В Пензе во дворы около гимназии № 42 забежала косуля

01.02.2024 | 20:53

В четверг, 1 февраля, во дворе дома № 4а на улице Одесской в Пензе, рядом со вторым корпусом гимназии № 42, была замечена косуля.

Животное запечатлела камера домофона, это случилось в 9:47. Косуля бегала по дворам, а затем умчалась в сторону трассы, рассказал местный житель.

Запись выложили в сеть. «Жаль, значит, в лесу еды мало», «Леса повырубали, зверям есть нечего», «Лесов еще более чем достаточно, популяция косуль растет, вот они и в город лезут; в Омске недавно вообще был шквал, весь город заполонили», - поделились пензенцы версиями в комментариях.

«Лучше косули, чем собаки», - добавил один из горожан.

28 января косулю обнаружили у здания суда в Кузнецке. Спасением копытного занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также работники самого суда. Животное оказалось совершенно здоровым, его выпустили в Вишневский лес.

29 января косулю заметили в районе улицы 40 лет Октября в Пензе. Она пыталась спрятаться в кустах. На место вызвали сотрудников охотуправления; те выяснили, что животное травмировано, и отправили его на реабилитацию волонтерам.