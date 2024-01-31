В Пензенском районе машина с ребенком внутри сломалась на трассе

31.01.2024 | 13:03

Пензенские автоинспекторы помогли семье с ребенком из Саратовской области. Люди застряли на трассе Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка.

Это случилось днем 30 января. Машина Ford Mondeo, принадлежащая семье, сломалась на дороге в границах Пензенского района. Стоящий автомобиль заметили сотрудники ГИБДД, патрулировавшие маршрут.

«Подъехав, полицейские увидели, что в нем находятся три человека, в том числе ребенок. Водитель пояснил, что он со своей супругой и 9-летним сыном направляются из Балашова Саратовской области в Пензу», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Но в дороге у машины повредилось заднее колесо, а компрессора, чтобы подкачать запасное, у водителя не было. Тогда на помощь семье пришли инспекторы. Родственники поблагодарили сотрудников и продолжили путь.

«Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - добавили в УГИБДД.