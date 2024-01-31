Приставы заставили жителя с. Лопатино отдать ребенку 1 млн рублей

31.01.2024 | 12:09

33-летний житель села Лопатино выплатил своему ребенку более миллиона рублей, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.

Мужчина должен был перечислять на 11-летнего сына четверть всех заработков. Но нерадивый отец, имея неофициальный доход, отправлял лишь небольшие суммы.

За дело взялись приставы. Сначала на сельчанина составили административный протокол, по которому суд назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. Когда мужчина и после этого не начал платить, на него возбудили уголовное дело.

«Только это побудило его вспомнить о своем родительском долге. Сейчас задолженность погашена в полном объеме, и он избежал уголовной ответственности, но все может повториться, если мужчина не встанет на путь исправления и не начнет выплачивать алименты ежемесячно в размере, установленном решением суда», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Ранее житель Белинского устроился на работу и начал обеспечивать детей, после того как приставы арестовали его автомобиль ВАЗ-2112.