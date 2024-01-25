Из жизни

Житель Белинского позабыл о детях и потерял машину

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Житель Белинского устроился на работу и начал обеспечивать детей, после того как приставы добрались до его автомобиля ВАЗ-2112.

У мужчины двое детей-школьников, на которых он, по решению суда, должен был перечислять треть всех своих заработков.

Вот только алиментщик от выплат всячески уклонялся, трудоустраиваться не хотел и накопил задолженность более 150 000 рублей.

Судебные приставы сумели разыскать мужчину и составили на него административный протокол, но и это на него не подействовало. Тогда они наложили арест на его машину.

«Как только он осознал, что может лишиться автомобиля, сразу принял меры к трудоустройству и погашению задолженности», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Правда, машину алиментщику не вернули - ее передадут на реализацию в счет погашения долга.

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