К отдыхающим в лагере «Солнечная поляна» приехали полицейские

В Пензенской области полицейские и общественники посетили детский лагерь «Солнечная поляна». Они рассказали отдыхающим об интересных вещах, связанных с их работой.
Целями мероприятия стали профилактика преступлений и несчастных случаев с участием несовершеннолетних, сообщила зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Татьяна Костина.
Вначале ребятам продемонстрировали, как криминалисты собирают вещественные доказательства. Дети смогли оставить отпечатки своих пальцев на дактилоскопической карте.
Затем сотрудники объяснили отдыхающим, с какого возраста наступает уголовная ответственность и какие наказания бывают. Они призвали ребят быть законопослушными.
Сотрудники Госавтоинспекции дали детям почувствовать себя юными инспекторами и посидеть в служебной машине. Также им напомнили о правилах поведения на дороге.
Одним из самых ярких моментов встречи стала демонстрация навыков служебных собак. Кинологи рассказали, как ухаживают за животными и как те помогают в раскрытии преступлений.