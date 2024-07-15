К отдыхающим в лагере «Солнечная поляна» приехали полицейские

15.07.2024 | 12:02

В Пензенской области полицейские и общественники посетили детский лагерь «Солнечная поляна». Они рассказали отдыхающим об интересных вещах, связанных с их работой.

Целями мероприятия стали профилактика преступлений и несчастных случаев с участием несовершеннолетних, сообщила зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений ПДН Татьяна Костина.

Вначале ребятам продемонстрировали, как криминалисты собирают вещественные доказательства. Дети смогли оставить отпечатки своих пальцев на дактилоскопической карте.

Затем сотрудники объяснили отдыхающим, с какого возраста наступает уголовная ответственность и какие наказания бывают. Они призвали ребят быть законопослушными.

Сотрудники Госавтоинспекции дали детям почувствовать себя юными инспекторами и посидеть в служебной машине. Также им напомнили о правилах поведения на дороге.

Одним из самых ярких моментов встречи стала демонстрация навыков служебных собак. Кинологи рассказали, как ухаживают за животными и как те помогают в раскрытии преступлений.