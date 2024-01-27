В Городищенском районе две косули бесстрашно вышли к дороге

27.01.2024 | 12:12

Парнокопытные дикие животные попали на видеокамеру в Городищенском районе. Запись, на которой грациозные косули бродят по снегу, не страшась присутствия человека, появилась в Сети.

«В Пензенской области на въезде в село Канаевка были замечены две косули около дороги», - написал автор.

Подписчики не замедлили откликнуться.

«Их там очень много со стороны Сурска. На днях ночью прямо стадо попалось. Голов 20, наверное», - написал один из них.

Встречи с косулями, лосями, оленями нередки в Городищенском районе с его богатыми лесами. Так, в сентябре прошлого года самка пятнистого оленя кокетливо пробежалась перед автомобилем. А жители Сурска видели лесного гостя во дворе многоэтажки.

Нередки случаи, когда дикие животные заходят в населенные пункты. Так, 15 декабря жители Спутника и сотрудники регионального минлесхоза спасли самку косули, провалившуюся в яму. В июле самца косули поймали в Пензе около Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Бывает, что встречи на дорогах обрывают жизнь копытных, которых привлекает соль на проезжей части. Так, за один день под колесами погибли три косули и лось.

Водителей просят при движении по трассам, проходящим через лесные массивы, быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных

«Все в наших руках. Товарищи, будем беречь природу все вместе!» - призвал один из комментаторов записи о встрече с косулями.