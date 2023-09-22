В Городищенском районе олениха кокетливо пробежалась перед авто

22.09.2023 | 15:28

Необычную встречу запечатлела автомобилистка в Городищенском районе. На кадрах, снятых на дороге из Сурска к станции Асеевская, запечатлена самка пятнистого оленя, ровной рысью бегущая то перед машиной, то рядом с ней.

«Животное оказалось не из робкого десятка и прекрасно себя чувствует в сопровождении автомобиля», - говорится в посте, размещенном в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Видеозапись изящного и непугливого животного растрогала многих подписчиков. Одна из них даже процитировала строки песни: «Вернись, лесной олень, в свою страну оленью».

«Как напоминание водителям быть аккуратнее на дорогах, чтобы сохранять такую красоту» , - написала одна из участниц обсуждения.

«Я очень часто вижу таких красавиц и поэтому еду очень медленно по этой дороге! Лучше ими любоваться живыми и не подвергать себя опасности», - рассказала другая женщина.

«Вот сколько раз я ездила по этой дороге - хоть бы раз попалась», - сокрушенно поведала третья.

Один подписчиков предположил, что это не олень, а косуля, однако ему разъяснили, что он ошибается, выложив для сравнения фото косули.

«Это олени. К нам поселили 100 голов оленей», - пояснил местный пользователь Сети.