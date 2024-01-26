В Пензе ребенок на «ватрушке» едва не попал под колеса автомобиля

26.01.2024 | 10:39

Пензенские пользователи соцсетей обсуждают случай в Дальнем Арбекове, где ребенок на «ватрушке» едва не попал под колеса автомобиля.

Это было днем в минувшее воскресенье, 21 января, в одном из дворов Запрудного. Все запечатлела камера регистратора.

На кадрах видно, что водитель медленно двигался вдоль дома, в попутном направлении мужчина вез по тротуару «ватрушку» с сидящей в ней девочкой.

В какой-то момент тюбинг соскользнул на дорогу в нескольких метрах от машины. Автомобилист остановился. Мужчина резко дернул за веревку и вернул «ватрушку» на место.

«Да... Я прямо чувствовал, что так будет», - высказался водитель.

Обсуждая ситуацию, пользователи сошлись во мнении, что пешеходы должны быть внимательнее при перевозке детей на тюбингах или санках, а водители - передвигаться по дворам только на медленной скорости.