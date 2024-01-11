Жителей ул. Мира в Пензе избавили от соседа с психическим расстройством

11.01.2024 | 19:51

Администрация Первомайского района Пензы помогла жителям улицы Мира решить проблему с соседом, пугавшим весь дом.

Мужчина имеет психическое расстройство и на протяжении длительного времени проявлял агрессию к окружающим.

Его соседи обратились за помощью в администрацию Первомайского района - она является органом, выполняющим функции по опеке над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, и по попечительству над теми, кто ограничен судом в дееспособности из-за злоупотребления спиртным или наркотиками.

После обращения горожан мужчину госпитализировали в областную психиатрическую больницу как нуждающегося в постоянном контроле, надзоре и медикаментозном лечении.

«10 января к главе администрации Первомайского района обратилась старшая по дому № 12 с улицы Мира со словами благодарности от всех жителей за оперативное решение вопроса», - сообщили в администрации.