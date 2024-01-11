В Бессоновском районе инспекторы согрели замерзавшую на трассе пару

11.01.2024 | 11:18

Январские морозы могут стать причиной поломок автомобилей. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

Один из таких случаев произошел в Бессоновском районе. На 655-м километре федеральной автодороги «Урал» сотрудники ДПС увидели на обочине автомобиль Hover.

Водитель пояснил полицейским, что буквально на ходу у внедорожника заглох двигатель. Самостоятельно устранить поломку мужчине не удавалось, и больше часа он и его пассажирка-девушка находились на морозе.

Путешественники очень сильно замерзли, и инспекторы усадили их в патрульный автомобиль, где они смогли отогреться. Затем вызвали эвакуатор, и внедорожник был доставлен на ближайшую станцию техобслуживания.

«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102. Вам обязательно помогут!» - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.