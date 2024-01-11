Отец не смог выгородить подростка-мотоциклиста в суде

В Пензе подростка оштрафовали за управление мотоциклом без водительского удостоверения.
Парень сел за руль двухколесного транспортного средства в августе прошлого года и проехался по улице одного из сел Пензенского района.
Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла постановление о привлечении юноши к административной ответственности и наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Районный суд посчитал решение законным, а вот отец подростка - несправедливым и подал жалобы.
«Он утверждал, что несовершеннолетний не управлял мотоциклом, а лишь выкатил его на дорогу, надел мотошлем с защитными очками для того, чтобы похвастаться перед друзьями», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
Однако слова мужчины противоречили показаниям полицейских, которые во время рейда увидели двух приближающихся к магазину мотоциклистов.
Один из них, заметив инспекторов, уехал, а второй, в шлеме и очках, заглушил двигатель, спешился и стал катить транспортное средство.
В итоге решение суда было оставлено без изменения.
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