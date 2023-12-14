Пензенцы с Севера смогут добраться до центра только с пересадкой

14.12.2023 | 21:46

Жители Севера, ознакомившись с проектом новой маршрутной сети, осознали, что теперь им почти всегда придется ездить с пересадками.

Когда транспортная реформа осуществится, в микрорайон будут ходить только автобусы № 165 (с конечной на Пензе-I, без заезда на Центральный рынок) и автобусы среднего класса № 27 (они с Севера едут в дальнее Арбеково).

«Район Севера и так богом забытый. Совсем все убрали. До центра без пересадки не доберешься. Мы тоже люди живем на Севере», «С Севера не доехать до Западной», «Скажите, пожалуйста, на каком транспорте мы теперь будем добиться на Север от рынка?», «От Центра до Севера только один маршрут? И тот только от автовокзала? Как доехать от мясокомбината до Центрального рынка?», «Получается, что Север и Шуист остались в стороне?! Как теперь ездить?», «На Север опять ничего нового не пустят, и 1-й [троллейбус] отменят, люди только в Арбекове и Терновке живут?» - оставляют разгневанные люди комментарии в соцсетях.

В областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи ответили на жалобы пензенцев. Специалисты уточнили, что транспортное обслуживание микрорайона Север будет осуществляться автобусами маршрута № 165, у которых сократятся интервалы движения и увеличится время работы на линии, и автобусами среднего класса маршрута № 27.

«В рамках формирования новой маршрутной сети учтены потребности в транспортном обслуживании жителей всех микрорайонов в соответствии с рекомендациями социального стандарта транспортного обслуживания Минтранса РФ. Задача связать все микрорайоны беспересадочными маршрутами не стоит, это невозможно», - добавили в минцифры.