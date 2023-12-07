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Из жизни

Лосиху и двух лосят перевезли из Заречного в Лунинский район

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Из Заречного вывезли трех лосей. Об этом рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Вывоз лосей был предусмотрен - минлесхоз выдал соответствующее разрешение. Процесс происходил с 4 по 6 декабря.

Сначала на новое место жительство отправили самку, затем двух лосят.

«Под наблюдением ветеринара в животное производился выстрел снотворным. Когда оно засыпало, его помещали в погрузчик и вывозили в охотничье хозяйство Лунинского района, подавшего заявку на регулирование численности лосей. После прибытия на место копытному вводили антидот. Животное просыпалось и уходило осваиваться на новом месте», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

Сохатых из закрытого города вывозят не в первый раз. В феврале 2022 года несколько особей отловили и выпустили в естественную среду обитания в Пензенском и Нижнеломовском районах.

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Источник — видео областного минлесхоза
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