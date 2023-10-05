В Заречном собираются отловить четырех лосей

05.10.2023 | 12:45

В Заречном отловят четырех лосей. Такое решение приняло Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Приказ подписал его глава Ришат Алтынбаев.

Численность парнокопытных сократят в целях устранения угрозы здоровью жителей закрытого города и предотвращения порчи их имущества.

Согласно документу, ловить лосей будут два дня - с 4 по 6 декабря. Пол и возраст особей учитывать не станут.

Следить за исполнением приказа поручено начальнику управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального минлесхоза.

Лосей вывозят из Заречного не первый раз. Одна из причин - их агрессивное поведение. В 2018 году двое сохатых на глазах у местного жителя подрались из-за самки. Тогда очевидец выложил их битву в Сеть. После этого глава закрытого города направил запрос на сокращение численности животных.