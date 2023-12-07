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Из жизни

Кузнечанин поработает на благо общества за долг по алиментам

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36-летнего жителя Кузнецкого района заставили выплатить деньги на содержание дочери, но от наказания за задержку алиментов это не освободило. Нерадивому отцу предстоит заняться общественно-полезным трудом.

Мужчина не полностью уклонялся от выплат, но переводил не всю необходимую сумму. Таким образом он накопил долг перед 11-летней дочерью более чем в 300 000 рублей.

Приставы, у которых на исполнении находилось производство в отношении кузнечанина, привлекли его к административной ответственности. Мужчине назначили наказание в виде 70 часов обязательных работ.

«Данный исход событий категорически не устроил мужчину, и вскоре он оплатил задолженность в полном объеме. Однако ему еще предстоит отработать 70 часов, назначенные судом», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что руководитель управления Николай Илькин проведет личные приемы граждан по исполнительным производствам о взыскании алиментов. Они будут проходить еженедельно по четвергам с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 17а.

Посетить прием можно по предварительной записи. Она осуществляется по телефонам: 90-65-79, 90-65-99.

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Источник — фото областного УФССП России
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