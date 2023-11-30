Руководитель приставов проведет приемы по вопросам алиментов

30.11.2023 | 21:33

Руководитель УФССП России по Пензенской области Николай Илькин проведет личные приемы граждан по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Они будут проходить еженедельно по четвергам с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 17а, сообщили 30 ноября в пресс-службе управления.

Посетить прием можно по предварительной записи. Она осуществляется по телефонам: 90-65-79, 90-65-99.

«При себе необходимо иметь паспорт, оформленную доверенность, подтверждающую полномочия стороны исполнительного производства», - добавили в УФССП России по Пензенской области.

Вопросов по алиментам у жителей региона много. На часть из них Николай Илькин отвечал в ходе прямой линии в июле.