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Общество

Руководитель приставов проведет приемы по вопросам алиментов

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Руководитель УФССП России по Пензенской области Николай Илькин проведет личные приемы граждан по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Они будут проходить еженедельно по четвергам с 14:00 до 20:00 по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 17а, сообщили 30 ноября в пресс-службе управления.

Посетить прием можно по предварительной записи. Она осуществляется по телефонам: 90-65-79, 90-65-99.

«При себе необходимо иметь паспорт, оформленную доверенность, подтверждающую полномочия стороны исполнительного производства», - добавили в УФССП России по Пензенской области.

Вопросов по алиментам у жителей региона много. На часть из них Николай Илькин отвечал в ходе прямой линии в июле.

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