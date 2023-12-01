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Из жизни

Над дорогой на Западной Поляне висит толстый отломившийся сук

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Многие жители Западной Поляны в Пензе каждый день рискуют жизнью, не догадываясь об этом. Причиной тому - нависающий над дорогой между домами № 4 и 5а на улице Ленинградской отломившийся от дерева сук.

Над дорогой на Западной Поляне висит толстый отломившийся сук

«Если упадет, то голову проломит. Толстый, вес приличный», - рассказал горожанин, в пятницу, 1 декабря, приславший фотографии с места в редакцию портала PenzaInform.ru.

Отломился отросток не вчера. Другой местный житель написал на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте», что это случилось больше месяца назад. Мужчина также сделал снимок, на котором видно: проблема появилась еще до того, как выпал снег.

Над дорогой на Западной Поляне висит толстый отломившийся сук

«Как же опиловка аварийных деревьев в преддверии сезона снегопадов в жилых кварталах Пензы? Почему администрация не реагирует на угрозу обрушения деревьев на людей и автотранспорт? Бревно нависает над между квартальным проездом на Западной Поляне более месяца!» - поинтересовался пензенец.

Жители Западной Поляны надеются, что на проблему наконец обратят внимание и устранят ее. Дорога, над которой висит сук, ведет в том числе к детскому саду и детской стоматологической поликлинике.

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Источник — фото № 3 Алексея Строкова
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