Сетевое издание|18+|Среда|1 ноя 2023|14:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенцам рассказали, из чего делают остановочные павильоны

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В городском управлении ЖКХ объяснили внешний вид новых остановок, вызвавший претензии у некоторых пензенских пассажиров.

Одни заявили, что конструкции похожи на контейнерные площадки, другие сочли их некомфортными.

«Вчера вечером стоял на остановке перед «Весной» (Дальнее Арбеково. - Прим. ред.) в сторону центра. Вроде не мерзлый, но в ожидании маршрутки поддубел на этих новых остановках. В старых советских и даже образца 90-х остановках (я имею в ввиду павильоны) было значительно комфортнее для людей», - высказался подписчик телеграм-канала PenzaInform Андрей, назвавший остановки бестолковыми стеклянными конструкциями.

Представитель УЖКХ пояснил, что павильоны изготавливают из самых разных материалов.

«Наиболее актуальной является металлическая обшивка из профлиста. Данный материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - уточнил он.

Как отметили в управлении, для защиты от бокового ветра и осадков впредь решили использовать конструкции с закрытыми боковыми стенками, как, например, на Терновского. Аналогичные объекты также уже появились на Пушкина, Чаадаева, Леонова и других улицах.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте