Пензенцам рассказали, из чего делают остановочные павильоны

В городском управлении ЖКХ объяснили внешний вид новых остановок, вызвавший претензии у некоторых пензенских пассажиров.
Одни заявили, что конструкции похожи на контейнерные площадки, другие сочли их некомфортными.
«Вчера вечером стоял на остановке перед «Весной» (Дальнее Арбеково. - Прим. ред.) в сторону центра. Вроде не мерзлый, но в ожидании маршрутки поддубел на этих новых остановках. В старых советских и даже образца 90-х остановках (я имею в ввиду павильоны) было значительно комфортнее для людей», - высказался подписчик телеграм-канала PenzaInform Андрей, назвавший остановки бестолковыми стеклянными конструкциями.
Представитель УЖКХ пояснил, что павильоны изготавливают из самых разных материалов.
«Наиболее актуальной является металлическая обшивка из профлиста. Данный материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - уточнил он.
Как отметили в управлении, для защиты от бокового ветра и осадков впредь решили использовать конструкции с закрытыми боковыми стенками, как, например, на Терновского. Аналогичные объекты также уже появились на Пушкина, Чаадаева, Леонова и других улицах.
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