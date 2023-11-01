Пензенцам рассказали, из чего делают остановочные павильоны

01.11.2023 | 13:38

В городском управлении ЖКХ объяснили внешний вид новых остановок, вызвавший претензии у некоторых пензенских пассажиров.

Одни заявили, что конструкции похожи на контейнерные площадки, другие сочли их некомфортными.

«Вчера вечером стоял на остановке перед «Весной» (Дальнее Арбеково. - Прим. ред.) в сторону центра. Вроде не мерзлый, но в ожидании маршрутки поддубел на этих новых остановках. В старых советских и даже образца 90-х остановках (я имею в ввиду павильоны) было значительно комфортнее для людей», - высказался подписчик телеграм-канала PenzaInform Андрей, назвавший остановки бестолковыми стеклянными конструкциями.

Представитель УЖКХ пояснил, что павильоны изготавливают из самых разных материалов.

«Наиболее актуальной является металлическая обшивка из профлиста. Данный материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - уточнил он.

Как отметили в управлении, для защиты от бокового ветра и осадков впредь решили использовать конструкции с закрытыми боковыми стенками, как, например, на Терновского. Аналогичные объекты также уже появились на Пушкина, Чаадаева, Леонова и других улицах.