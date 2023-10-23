Пензенцы на ГПЗ водят детей в сад по грязевому месиву

23.10.2023 | 14:45

Дорогу, по которой каждый день родители водят детей в сад № 57 (старый корпус, «Матрешка») на улице Измайлова, весной и осенью сложно назвать таковой. Малейший дождь превращает ее в грязевое месиво.

«Когда на этом отрезке сделают нормальный асфальт? Чтобы дети приходили в садик не по уши в грязи! Без резиновых сапог не обойтись. Ежедневный квест для родителей и детей. Дела никому нет. Один раз там засыпали асфальтом - и на этом все, опять разъездили машины, недалеко стройка, и строительные машины ездят регулярно», - поделилась местная жительница.

По ее словам, это единственная дорога к саду от двухэтажных домов. «Можно подойти с другой стороны, но там то же самое», - добавила пензячка.

Видеозапись, на которой запечатлен путь до детсада, была размещена в телеграм-канале PenzaInform. «А весной там нужна лодка, чтобы добраться до садика. Болото по колено стоит недели 2-3», «Весь этот участок ребенка несу на руках! Просто ужас! Сколько уже люди пишут, жалуются, просят - реакции никакой!», «Добраться от Новоказанской можно только в обход через новые дома, но там уже стоит забор, и похоже, что скоро поставят калитки с замком», - прокомментировали местные жители.

Отреагировал на жалобу и представитель городского управления ЖКХ. Он указал, что ни в текущем, ни в следующем году работы по ремонту данного участка дороги на улице Измайлова проводиться не будут. Причина - бюджет уже распланирован.

«Возможность проведения вышеуказанных работ будет рассмотрена при формировании программы ремонта улично-дорожной сети г. Пензы на 2025 год», - добавил представитель ведомства.