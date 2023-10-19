Пензенцы без питомцев опустошают ящики с пакетами для выгула собак

19.10.2023 | 20:38

Почему на Олимпийской аллее ящики, в которых должны быть пакеты для выгула собак, пусты? Такой вопрос возник у пензячки, которая надеялась воспользоваться одним из них, чтобы убрать за животным.

Поделиться возмущением она решила в соцсети «ВКонтакте».

«В Пензе на Олимпийской аллее развесили ящики, где должны храниться пакеты для уборки за собаками. Висят не первый день, но пакетов как нет, так и не было и, видимо, не будет», - говорится в посте.

Автор имеет в виду парк «Союз» - именно там расположены указанные ящики.

На вопрос ответила администрация Пензы. «Запасы пакетов регулярно пополняются, но гости зоны отдыха зачастую забирают больше реальной потребности. Бывает, когда пакеты забирают посетители без питомцев. Это приводит к случаям, когда емкости для пакетов долгое время остаются пустыми», - пояснили в мэрии.

Ответили на жалобу и обычные горожане. Они указали, что пакеты стоят недорого и владельцы собак сами должны заботиться об их наличии.