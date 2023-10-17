18 октября пензенцам стоит захватить зонты при выходе из дома

17.10.2023 | 22:00

Среда, 18 октября, в Пензенской области будет дождливой. Такой прогноз дали синоптики.

По информации местного гидрометцентра, ночью в регионе будет 0... +2 градуса, днем +7... +9. Порывы западного ветра достигнут 15-18 м/с (желтый уровень погодной опасности).

Вероятна облачная с прояснениями погода и небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

«На этой рабочей неделе погодой в Пензенском крае вновь будут управлять циклоны. При прохождении атмосферных фронтов повсеместно ожидаются осадки смешанного характера, в отдельные дни сильные, с порывистым ветром.

С северных широт в регион начнет закачиваться более холодный воздух, в результате чего существенно похолодает. Из-за температурных перепадов и выпадения осадков на дорогах области сложатся благоприятные условия для образования гололедицы», - предупредили специалисты Приволжского УГМС.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.