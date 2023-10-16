В Пензе спасатели вскрыли гараж по просьбе матери, потерявшей сына

16.10.2023 | 13:28

В Пензе спасателям пришлось потрудиться впустую: они выполнили возложенную на них работу, но, как выяснилось, зря.

В пятницу, 13 октября, в 8:45 в ГБУ «ППСЦ» поступил сигнал от диспетчера «Службы-112». Он передал сообщение пензячки, которая заявила, что ее сын находится в гараже на улице Литвинова и долгое время не открывает дверь.

Обеспокоенная мать, заподозрив худшее, попросила помочь ей попасть внутрь, чтобы она могла разрешить свои сомнения.

«Спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли гараж. Внутри никого не оказалось», - сообщили в ППСЦ.

В 2022 году в гараже на улице Лесной (район завода «Биосинтез») нашли тела двоих молодых мужчин. При осмотре каких-либо повреждений, наводящих на версию о криминальном характере смерти, на них не обнаружили.