В Пензе 8-летняя девочка оказалась заложницей детской площадки

15.07.2024 | 11:34

В Пензе ребенку, игравшему на детской площадке, понадобилась помощь спасателей. ЧП случилось вечером в субботу, 13 июля.

В 20:10 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение о том, что 8-летняя девочка оказалась в ловушке на проспекте Строителей, 51: в качелях застряла ее нога.

«Прибыв по адресу, специалисты с использованием гидравлического инструмента аккуратно отжали пруток качелей и освободили ногу. Затем срезали травмирующие элементы. Медицинская помощь ребенку не потребовалась», - сообщили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

В марте 2022 года спасатели помогли 2-летней девочке с улицы Володарского, которая засунула голову в спинку стула и обратно вытащить не могла.

В январе 2021-го, в Пензе другая маленькая девочка застряла под диваном, потянувшись за игрушкой. Спасатели достали ее без применения специализированного инструмента.