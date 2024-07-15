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Происшествия

В Пензе 8-летняя девочка оказалась заложницей детской площадки

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В Пензе ребенку, игравшему на детской площадке, понадобилась помощь спасателей. ЧП случилось вечером в субботу, 13 июля.

В 20:10 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение о том, что 8-летняя девочка оказалась в ловушке на проспекте Строителей, 51: в качелях застряла ее нога.

«Прибыв по адресу, специалисты с использованием гидравлического инструмента аккуратно отжали пруток качелей и освободили ногу. Затем срезали травмирующие элементы. Медицинская помощь ребенку не потребовалась», - сообщили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

В марте 2022 года спасатели помогли 2-летней девочке с улицы Володарского, которая засунула голову в спинку стула и обратно вытащить не могла.

В январе 2021-го, в Пензе другая маленькая девочка застряла под диваном, потянувшись за игрушкой. Спасатели достали ее без применения специализированного инструмента.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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