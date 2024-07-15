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Происшествия

В Пензе у 10-летнего ребенка застрял палец в дверном замке

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В минувшие выходные в Пензе случилось еще одно ЧП с ребенком. О нем рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В воскресенье, 14 июля, в 12:00 в ППСЦ обратилась пензячка, сообщившая, что у ее 10-летней внучки в дверном замке застрял палец руки. Бабушка и другие родственники пытались сами его вытащить, но тщетно.

«Прибыв по адресу, спасатели совместно с сотрудниками скорой помощи аккуратно извлекли палец из замка», - пояснили в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

Днем ранее на проспекте Строителей, 51, 8-летняя девочка оказалась заложницей детской площадки: у нее в качелях застряла нога.

Специалисты гидравлическим инструментом аккуратно отжали пруток качелей и освободили ребенка, а затем срезали травмирующие элементы.

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Источник — фото pixabay.com
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