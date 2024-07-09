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Происшествия

В подвале дома на ул. Станиславского нашли тело женщины

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В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра достали из подвала дома на улице Станиславского тело пожилой женщины.

Сигнал в полицию поступил днем 5 июля. Личность женщины установили. Это оказалась хозяйка дома, пензячка 1941 года рождения.

«По предварительным данным, на теле нет видимых признаков насильственной смерти», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Точную причину смерти пенсионерки установят эксперты.

18 мая этого года в 5-м проезде Аренского Пензы 63-летний горожанин провалился в подпол, расположенный под кухней в его квартире, и погиб. Тело мужчины достали спасатели и передали полицейским.

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