Банные процедуры закончились для пензячки вызовом спасателей

Обычные банные процедуры закончились для пожилой пензячки нестандартно - пришлось вызывать спасателей.
В ночь на воскресенье, 14 июля, женщина из дома № 77 на проспекте Строителей заперла квартиру изнутри, а затем отправилась в ванную. Однако выйти оттуда, когда потребовалось, она не смогла: дверь заклинило.
В 2:30 в областной пожарно-спасательный центр из службы обработки экстренных вызовов системы 112 поступило сообщение о том, что в ванной комнате заблокирован человек.
«Прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции открыли входную дверь квартиры и помогли бабушке выбраться», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.