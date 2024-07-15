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Происшествия

Банные процедуры закончились для пензячки вызовом спасателей

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Обычные банные процедуры закончились для пожилой пензячки нестандартно - пришлось вызывать спасателей.

В ночь на воскресенье, 14 июля, женщина из дома № 77 на проспекте Строителей заперла квартиру изнутри, а затем отправилась в ванную. Однако выйти оттуда, когда потребовалось, она не смогла: дверь заклинило.

В 2:30 в областной пожарно-спасательный центр из службы обработки экстренных вызовов системы 112 поступило сообщение о том, что в ванной комнате заблокирован человек.

«Прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции открыли входную дверь квартиры и помогли бабушке выбраться», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

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