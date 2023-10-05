В Иссинском районе на трассе никто не помог водителю в беде

05.10.2023 | 13:39

Сотрудники Госавтоинспекции Лунинского района Пензенской области спасли водителя, которому никто не захотел помочь.

Мужчина, ехавший из Чебоксар в Белгород, попал в затруднительную ситуацию. На территории Иссинского района, на 352-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, у него случилась проблема с двигателем - вытекло моторное масло.

Водитель пытался остановить другие машины, чтобы попросить помощи, но люди игнорировали его и мчались мимо.

На автомобиль на обочине с включенным сигналом аварийной остановки обратили внимание проезжавшие сотрудники Госавтоинспекции. Они остановились, чтобы узнать, не нужна ли помощь.

«Сотрудники ДПС доставили водителя до ближайшего магазина автомобильных запчастей, где он смог купить все необходимое, после чего довезли его обратно к автомобилю. Устранив неисправность, мужчина поблагодарил полицейских и продолжил движение», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.