Жителям Ахун пообещали решить проблему с пешеходным переходом

04.10.2023 | 16:12

Жители Ахун попросили главу Пензы Александра Басенко обратить внимание на пешеходную зону около аптеки на улице Коннозаводской, 2в. Горожане уверены: ее необходимо переустроить.

Поговорить с главой люди смогли во время его визита в микрорайон - он оценивал объем работ по приведению в порядок территории около остановки «Магазин «Сосны».

Пешеходный переход упирается в лестницу аптеки, указали пензенцы. «Проход здесь достаточно узкий, с коляской пройти проблематично. Справа аптеку приходится обходить по газону», - пояснил один из них.

«Проведем проверку законности использования земельных участков, на которых расположены аптека и лестница, и определим дальнейшие действия для решения сложившейся ситуации», - пообещал в ответ Александр Басенко.

Глава города также обратил внимание на грузовой прицеп от фургона, незаконно размещенный на муниципальной территории рядом с переходом. Отделу муниципального земельного контроля поручено убрать его, сообщили в мэрии.