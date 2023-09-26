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Из жизни

Пензенец решил заправить авто без очереди и повредил чужую машину

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Во вторник, 26 сентября, на улице Окружной в Пензе задержали 23-летнего горожанина, который повредил чужой автомобиль на заправке.

Мужчина попытался подъехать на своем ВАЗ-2110 к бензоколонке без очереди и перегородил путь 44-летнему водителю «Лады-Гранты».

На замечание по поводу хамского поведения пензенец отреагировал агрессивно: несколько раз ударил ногой по багажнику «Гранты».

В конфликт между водителями оперативно вмешались правоохранители, прибывшие на место по вызову оператора АЗС в 7:20.

Они усадили нарушителя в патрульный автомобиль и после передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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