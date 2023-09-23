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Из жизни

Будь как лось: сохатый прошагал по переходу и попал на камеру

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В Пензенской области еще один лесной великан попал на камеру видеорегистратора. Запись размещена в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сохатый не спеша переходит дорогу по ярко освещенному пешеходному переходу. Похоже, животному нравится шагать именно по полоскам.

«Пешеход! Не будь оленем, будь как лось! Соблюдай ПДД», - шутливо призвал автор.

Дикие животные на дорогах Пензенской области нередко попадают в объектив камеры. Так, в Городищенском районе на дороге из Сурска к станции Асеевской самка пятнистого оленя пробежалась по трассе, то обгоняя машину, то двигаясь рядом с ней.

Чаще всего встречи с лосями происходят в Заречном. Так, 12 сентября один был замечен на обочине дороги. При виде приближающегося автомобиля он развернулся, словно позируя, несколько секунд постоял неподвижно, а затем прыгнул в сторону и исчез в лесной темноте.

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Источник — vk.com/sova_penza
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