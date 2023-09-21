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Из жизни

На перекрестке Вишневой и Воронова появился новый дорожный знак

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Новый дорожный знак на перекрестке улиц Вишневой и Воронова в Пензе поставил водителей в тупик. Теперь с Вишневой с первой полосы разрешено движение не только направо, но и прямо, в сторону Первомайского стадиона. Дорожная разметка при этом осталась старой и знаку противоречит.

Водители обратили внимание на нововведение 19 сентября.

«Кому в голову пришло установить такой знак на Т-образном перекрестке? И самое главное, как из двух полос, переходящих в одну, можно двигаться в двух направлениях одновременно? При этом новую разметку не пытались нанести, а тупо знак повесили. Сейчас там на перекрестке одна полоса, в которую лезет два потока, при этом разметка и знак противоречат друг другу и многие впадают в ступор, вспоминая, что главнее», - написал пензенец Дмитрий Л. в соцсети «ВКонтакте».

Ему ответил представитель городского управления ЖКХ. Он пояснил, что знак установили по обращениям жителей в целях повышения пропускной способности перекрестка.

«Работа по изменению дорожной разметки на ул. Вишневой будет выполнена МБУ «Пензавтодор» до 1 октября 2023 года», - добавил представитель управления.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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