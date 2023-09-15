В Пензенской области ожидается желтый уровень погодной опасности

15.09.2023 | 21:30

На субботу, 16 сентября, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщило Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Водителям рекомендуют быть максимально внимательными на дороге.

В темное время суток в регионе прогнозируется +8...+10 градусов, днем +19...+21, без существенных осадков.

Будет дуть умеренный ветер с северо-востока. Его порывы окажутся несильными.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.