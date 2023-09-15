Названы сроки установки новых павильонов на Шуисте и в Терновке

15.09.2023 | 16:04

В Управлении ЖКХ Пензы рассказали о сроках установки павильонов на остановках в Пензе.

Так, на улице Терновского долгожданная конструкция, которую в апреле снесло ветром, должна появиться до 30 сентября.

Речь идет об остановке «Ул. Токарная», на которой люди пятый месяц ждут общественный транспорт под открытым небом.

«Власти обещали к 1 сентября 2023 года установить новую, но не сдержали обещание. Люди стоят и в жару, и в дождь», - рассказала ранее горожанка сетевому изданию «ПензаИнформ».

Коммунальщики объяснили, что установка так долго откладывалась из-за большого объема выполняемых работ.

Что касается павильона на отремонтированной улице Чаадаева, там установку новых конструкций перенесли на октябрь текущего года.