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Из жизни

Названы сроки установки новых павильонов на Шуисте и в Терновке

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В Управлении ЖКХ Пензы рассказали о сроках установки павильонов на остановках в Пензе.

Так, на улице Терновского долгожданная конструкция, которую в апреле снесло ветром, должна появиться до 30 сентября.

Речь идет об остановке «Ул. Токарная», на которой люди пятый месяц ждут общественный транспорт под открытым небом.

«Власти обещали к 1 сентября 2023 года установить новую, но не сдержали обещание. Люди стоят и в жару, и в дождь», - рассказала ранее горожанка сетевому изданию «ПензаИнформ».

Коммунальщики объяснили, что установка так долго откладывалась из-за большого объема выполняемых работ.

Что касается павильона на отремонтированной улице Чаадаева, там установку новых конструкций перенесли на октябрь текущего года.

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