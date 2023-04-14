«Легкий весенний ветерок» снес остановку на ул. Терновского

14.04.2023 | 13:18

Остановки в четверг и пятницу, 13 и 14 апреля, падали не только в Городищенском районе и Кузнецке. Одну ветер снес и в Пензе.

Место ЧП - улица Терновского.

«Легкий весенний ветерок нежно колышет арматуру», - прокомментировал автор падение остановки «Ул. Токарная».

Позади конструкции никого и ничего не было, так что ни люди, ни чье-либо имущество не пострадали (в Кузнецке, например, остановочный павильон напротив школы № 16 рухнул на машину).

Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили о том, что 13 апреля в регионе ожидается желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра до 15-18 м/с. В пятницу, 14 апреля, местами порывы северо-восточного ветра будут достигать 18-23 м/с.