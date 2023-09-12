Названы сроки появления тротуаров и светофора у новой школы в Засечном

12.09.2023 | 19:45

Жителям Засечного, дети которых посещают открывшуюся школу в Спутнике, пообещали установить светофор по дороге в образовательное учреждение.

«Школа замечательная! Огромное за нее спасибо! Пожалуйста, доведите до ума пешеходный переход и тропинки, чтобы путь детей был действительно безопасным! Теперь каждое утро будет такое количество детей с родителями младшеклассников идти утром в школу + те, кто приезжает на машинах. Ждем светофор обязательно!» - написала пользовательница Анна М. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Администрация Пензенского района ответила, что светофор на пешеходном переходе, расположенном между детской поликлиникой и школой № 1, появится до конца сентября этого года.

Жители Засечного также заострили внимание на тротуарах, которых пока нет.

«Новый пешеходный переход ведет от школы в никуда», - констатировала Анна, отметив, что в дождливую погоду подойти к зебре будет невозможно.

«На всей протяженности улицы Алой тротуарная дорожка временно была отсыпана асфальтной крошкой. Не позднее 31 октября текущего года будут закончены работы по строительству пешеходных дорожек», - пояснили в администрации.