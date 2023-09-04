В Пензе на бродячих собак готовы потратить еще 1,1 млн рублей

04.09.2023 | 14:02

Пензенское управление ЖКХ ищет подрядчика для отлова бродячих животных на территории города. Соответствующий аукцион 1 сентября был размещен на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, составляет 1 млн 100 тысяч рублей. Заявки от желающих принимаются до 11 сентября, 13-го подведут итоги.

Деньги выделяются на работы в период с 1 октября до 31 декабря. В документе уточняется средняя стоимость всех услуг:

- прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов - 593 рубля за голову,

- транспортировка - 333 рубля,

- содержание в приюте с проведением осмотра - 196 рублей в сутки,

- стерилизация мужской особи - 2 048 рублей, женской - 2 976,

- маркировка неснимаемыми метками - 54 рубля за голову,

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек за голову;

- возврат на прежнее место обитания - 433 рубля,

- эвтаназия - 461 рубль,

- утилизация умерших или усыпленных - 441 рубль.

Ранее сообщалось о выделении на те же цели 700 000 рублей.

В августе в Пензе были определены места, в которые нельзя возвращать бродячих псов. В список вошли территории учреждений социальной сферы, объектов здравоохранения, образовательных организаций (школ и детсадов), розничных рынков, железнодорожных станций, а также детские и спортивные площадки, общественные пространства (сады, парки, скверы).