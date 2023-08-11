Пензенца ужаснула детская горка в сквере на проспекте Строителей

11.08.2023 | 16:40

Горка на детской площадке в пензенском сквере «Могилевский дворик» опасна для здоровья, а может быть, и для жизни маленьких посетителей.

Об этом рассказал горожанин Виктор С. в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что конструкция выглядит сильно обшарпанной: ступеньки стерлись, краска облупилась, некрашеные перила грозят занозами.

На одной из ступенек оторвана доска, и в щели может легко застрять детская ножка. Результатом станет серьезная травма - вывих или перелом.

А на верхней площадке дощатый пол вообще наполовину отсутствует. Здесь ребенок 2-3 лет просто провалится в дыру.

«Это нормально? И кто отвечает за это?» - спрашивает разгневанный пензенец.

Ответ пришел из Управление ЖКХ города г. Пензы.

«В адрес подрядной организации направлена информация о необходимости выполнения работ по ремонту детского игрового оборудования в сквере «Могилевский дворик». Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

В Пензе немало детских площадок, пребывающих в плачевном состоянии. Так, в июле читатель PenzaInform.ru прислал фото из 4-го Орловского проезда, где запечатлены сломанные и облупившиеся игровые элементы.

Ранее прокуратура проверила состояние детских игровых и спортивных площадок в населенных пунктах области и выявила массу нарушений. Среди основных - отсутствие ударопоглощающего покрытия площадок и защиты болтовых соединений в местах крепления оборудования, наличие на деревянных конструкциях качелей-балансиров, скамеек и обычных качелей отщипов и трещин и другие несоответствия стандартам.