Игровая площадка за ТЦ «Окружной» отпугивает детей

16.07.2023 | 09:45

Невеселое детство у маленьких пензенцев, живущих в частном секторе в районе Окружной (за одноименным торговым центром): единственная детская площадка к радости не располагает.

Читатель PenzaInform.ru прислал в редакцию актуальные фотографии элементов площадки. Они находятся в удручающем состоянии.

Часть элементов просто сломаны. За теми, что уцелели, явно никто не следит: краску на них давно не обновляли.

«Так выглядит единственная детская площадка в районе. 4-й Орловский проезд», - уточнил автор фотографий.

Ранее прокуратура проверила состояние детских игровых и спортивных площадок в Пензе, Кузнецке, Заречном и других населенных пунктах области и выявила массу нарушений.

Среди основных - отсутствие ударопоглощающего покрытия площадок и защиты болтовых соединений в местах крепления оборудования; наличие на деревянных конструкциях качелей-балансиров, скамеек и обычных качелей отщипов и трещин и др.

Фото Александра Ш.