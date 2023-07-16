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Глас народа

Игровая площадка за ТЦ «Окружной» отпугивает детей

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Невеселое детство у маленьких пензенцев, живущих в частном секторе в районе Окружной (за одноименным торговым центром): единственная детская площадка к радости не располагает.

Читатель PenzaInform.ru прислал в редакцию актуальные фотографии элементов площадки. Они находятся в удручающем состоянии.

Часть элементов просто сломаны. За теми, что уцелели, явно никто не следит: краску на них давно не обновляли.

«Так выглядит единственная детская площадка в районе. 4-й Орловский проезд», - уточнил автор фотографий.

Ранее прокуратура проверила состояние детских игровых и спортивных площадок в Пензе, Кузнецке, Заречном и других населенных пунктах области и выявила массу нарушений.

Среди основных - отсутствие ударопоглощающего покрытия площадок и защиты болтовых соединений в местах крепления оборудования; наличие на деревянных конструкциях качелей-балансиров, скамеек и обычных качелей отщипов и трещин и др.

Фото Александра Ш.

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