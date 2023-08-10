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Из жизни

Жителей улицы Долгорукова обещают избавить от озера из нечистот

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В Пензе на Долгорукова, 90-92, с конца июля люди мучаются из-за проблем с канализацией. Жители жаловались в соцсетях, надеясь, что их мониторят и реагируют на сообщения, но реакции и тем более действий не дождались. Горожане решили попытаться привлечь внимание, рассказав о проблеме в телеграм-канале PenzaInform.

«Мы живем в вони канализации, в жаре (не можем открыть окно, потому что вонь)! И это все уже 2 недели не прекращается», - написала пензячка в четверг, 10 августа.

Женщина прислала фотографии, на которых виден масштаб бедствия - часть дороги во дворе полностью скрылась под мутной водой.

Через несколько часов на обращение отреагировала администрация Пензы. Специалисты объяснили жителям, что произошло.

«Проблема с канализацией возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции, находящейся на обслуживании ООО «Горводоканал». По информации ресурсоснабжающей организации, в настоящее время на месте ведутся пуско-наладочные работы. Их планируют завершить к 12 августа», - говорится в сообщении.

В оставшиеся дни рабочие постараются минимизировать последствия аварии.

«Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за доставленные неудобства и делает все возможное, чтобы восстановить работу канализационной системы», - подчеркнули в мэрии.

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