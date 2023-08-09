Укушенный собакой житель с. Грабово получит компенсацию

Житель села Грабово в Бессоновском районе Пензенской области добился компенсации морального вреда за укус напавшей на него собаки.
ЧП случилось в декабре 2020 года. Мужчина шел по селу, когда около одного из домов в него внезапно вцепился пес, рассказали в пресс-службе Бессоновского районного суда.
Получив травмы, испытав стресс и сильную боль, пострадавший обратился в суд. Он попросил взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда.
Владелец пса на заседание не явился, согласившись на рассмотрение дела в его отсутствие.
Суд признал за пострадавшим право на компенсацию и назначил ее размер - 20 000 рублей.
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