Укушенный собакой житель с. Грабово получит компенсацию

09.08.2023 | 11:24

Житель села Грабово в Бессоновском районе Пензенской области добился компенсации морального вреда за укус напавшей на него собаки.

ЧП случилось в декабре 2020 года. Мужчина шел по селу, когда около одного из домов в него внезапно вцепился пес, рассказали в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Получив травмы, испытав стресс и сильную боль, пострадавший обратился в суд. Он попросил взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда.

Владелец пса на заседание не явился, согласившись на рассмотрение дела в его отсутствие.

Суд признал за пострадавшим право на компенсацию и назначил ее размер - 20 000 рублей.