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Из жизни

Пешеходы попросили добавить секунд на светофоре на ул. Володарского

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Удобнее пересекать проезжую часть пензенцам на перекрестке улиц Горького и Володарского не станет. Время на переход там не увеличат.

Горожане жалуются, что не успевают перейти дорогу в отведенные на это 15 секунд. «Очень мало времени дается пешеходам на переход перекрестка Горького - Володарского. Если бежишь наискось, то за 15 секунд не успеваешь. А машины едут и чуть не давят. Увеличьте хотя бы до 20 секунд! Это же возможно?» - поинтересовался один из читателей сетевого издания «ПензаИнформ».

Редакция направила запрос в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». Директор ведомства Алексей Тархов, уточнив, что регулированием работы светофоров в городе занимается «Пензавтодор», пояснил: режим работы указанного светофорного объекта соответствует действующим нормативам.

«Длительность пешеходной фазы определяется расчетным методом и зависит от ширины проезжих частей дорог на подходах к перекрестку. При существующей ширине дорог по улицам М. Горького и Володарского время действия пешеходной фазы является достаточным для безопасного перехода проезжих частей дорог под прямым углом, а наличие технических средств организации дорожного движения (светофоры, знаки и дорожная разметка) и их расстановка на данном перекрестке не предполагают переход дорог по диагонали», - говорится в документе, подписанном Алексеем Тарховым.

Таким образом, увеличение длительности пешеходной фазы будет необоснованным и приведет к образованию заторов и справедливым нареканиям со стороны водителей, подвел итог директор ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

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