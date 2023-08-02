В Пензе к Дню ВДВ осушили главный городской фонтан

02.08.2023 | 12:03

К 2 августа, когда отмечается День Воздушно-десантных войск, в Пензе по традиции во избежание нарушений общественного порядка осушили главный городской фонтан.

Такой метод борьбы практикуют уже несколько лет. Он позволяет избежать возможных инцидентов, связанных с купанием десантников в чаше одной из главных достопримечательностей Пензы. Также это помогает защитить дорогостоящие конструкции гидротехнического сооружения.

В прошлом году пензенцы с осуждением высказались о неработающем в День ВДВ фонтане: парни в голубых беретах, прогуливавшиеся по улице Московской, даже не думали совершать заплыв.

Но если бы такое и случилось, некоторые прохожие ничего плохого в этом не видят. «Традиции есть традиции. Пусть купаются, это никому не мешает, тем более такая погода», - заявил горожанин, имея в виду жару.

В городской администрации отсутствие воды в чаше фонтана, как правило, объясняют профилактическими мероприятиями.