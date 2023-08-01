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Не забудь!

2 августа - День ВДВ

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Сегодня главная песня дня - знаменитая «Синева». «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась», - звучат пронзительные строки в исполнении «Голубых беретов», и их подхватывают сотни мужских голосов. Потому что 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

История их началась в 1930 году, когда на учениях ВВС под Воронежем на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть преимущества парашютно-десантных частей и их возможности. Первые авиационные батальоны особого назначения сформировали три года спустя, в 1933-м.

Мало кто знает, но одним из командующих «крылатой пехотой» был Василий Глазунов, который родился в деревне Варваровка Саратовской губернии (ныне Пензенской области) в 1896 году. Он служил в армии еще в Первую мировую войну - в чине младшего унтер-офицера. Дважды Герой Советского Союза Василий Афанасьевич Глазунов командовал воздушно-десантными войсками с 1941 по 1943 год.

2 августа случилось несколько знаменательных событий. В 1865 году в Великобритании вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес», а в 1933-м в СССР был открыт Беломорско-Балтийский канал. На грандиозной стройке работали около 280 тысяч заключенных. В итоге канал длиной 227 км пробили в скальных породах за год и девять месяцев.

В народном календаре 2 августа - Ильин день. На Руси он считался одним из важнейших праздников в году. Святого в народе называли Ильей Громовержцем: считалось, что он проносится по небу в огненной колеснице и мечет громы и молнии в нечистого змея. С Ильина дня начиналась осень, хотя по календарю до нее еще далеко. С этого времени люди прекращали купаться.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон и Федор.

2 августа родились голландский художник Самуэл ван Хогстратен, советский и российский композитор-песенник Георгий Мовсесян, американские актрисы Мирна Лой и Энн Дворак, советский офтальмолог Леонид Линник.

Полнолуние. Лунный календарь называет день чистым и светлым. Сегодня будет легко принять правильное решение. Также это отличное время для отдыха.

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