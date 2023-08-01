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Из жизни

К ремонту колодцев в Пензе могут привлечь стороннюю организацию

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Состояние смотровых колодцев на дорогах вызывает недовольство водителей. Во вторник, 1 августа, по объектам проехались чиновники из городской администрации.

С начала года управление ЖКХ выдало более 160 предписаний на устранение дефектов, однако ситуация меняется к лучшему невысокими темпами. Все это создает помехи для автомобилистов и может спровоцировать ДТП.

Глава Пензы Александр Басенко поручил направить в адрес ресурсоснабжающей организации, на балансе которой находятся колодцы, претензию с перечнем объектов, которые необходимо привести в порядок в первую очередь, и указанием конкретных сроков.

Если сроки будут нарушены, необходимо принять меры административного реагирования.

«В таком состоянии мы не можем оставить дороги. Если ресурсоснабжающая компания не выполнит свои обязательства, с нашей стороны нужно привлечь подрядную организацию, сформировать дополнительные бригады для ремонта колодцев. В дальнейшем средства, затраченные муниципалитетом, необходимо взыскать», - подчеркнул Басенко.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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